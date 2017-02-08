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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 17 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 17,4 тисяч осіб та 3,1 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 17 тис. осіб

В контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 70/120; “Мар’їнка” — 100/100; “Новотроїцьке” — 20/10; “Гнутове” — 5/5.

Наразі усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Загалом протягом минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнули: “Майорське” — 4595 осіб та 750 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 4310 осіб та 890 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 3735 осіб та 905 транспортних засобів; “Гнутове” — 2185 осіб та 560 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 2595 осіб.

Як повідомляв УНН, контрольний пост “Мар’їнка” обстріляли учора надвечір незаконні збройні формування. Обстріли бойовики здійснили з тимчасово непідконтрольної території — з населеного пункту Олександрівка.

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