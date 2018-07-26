За прошедшие сутки на Донбассе задержали четырех человек по подозрению в сотрудничестве с "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. За прошедшие сутки в Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил задержали четырех граждан по подозрению в сотрудничестве с так называемой "Донецкой народной республикой". Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра ООС Анатолий Стельмах, передает УНН.
"Задержание лиц прошли на блокпостах вблизи Валерьяновка, Благодатного, Зари и Мариуполя Донецкой области. Граждан было передано сотрудникам Национальной полиции. Проводятся следственные действия", - сообщил Стельмах.
Кроме того, за минувшие сутки правоохранителями изъято из незаконного оборота: 19 патронов калибра 7,62 мм, 2 патрона калибра 5,45 мм, 423 гр марихуаны, 910 кустов конопли и 2 мл опия ацетилированного.
Напомним, военной контрразведкой Объединенных сил разоблачено и задержано боевика "2-го армейского корпуса "ЛНР".