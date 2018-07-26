За прошедшие сутки на Донбассе задержали четырех человек по подозрению в сотрудничестве с "ДНР"

КИЕВ. 26 июля. УНН. За прошедшие сутки в Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил задержали четырех граждан по подозрению в сотрудничестве с так называемой "Донецкой народной республикой". Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра ООС Анатолий Стельмах, передает УНН.