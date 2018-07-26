Минулої доби на Донбасі затримали чотирьох осіб за підозрою у співпраці з "ДНР"

КИЇВ. 26 липня. УНН. Минулої доби в Донецькій області військовослужбовці Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил затримали чотирьох громадян за підозрою у співпраці з так званою "Донецькою народною республікою". Про це на брифінгу повідомив представник прес-центру ООС Анатолій Стельмах, передає УНН.