Минулої доби на Донбасі затримали чотирьох осіб за підозрою у співпраці з "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Минулої доби в Донецькій області військовослужбовці Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил затримали чотирьох громадян за підозрою у співпраці з так званою "Донецькою народною республікою". Про це на брифінгу повідомив представник прес-центру ООС Анатолій Стельмах, передає УНН.
"Затримання осіб відбулися на блокпостах поблизу Валер’янівки, Благодатного, Зорі та Маріуполя Донецької області. Громадян було передано співробітникам Національної поліції. Проводяться слідчі дії", - повідомив Стельмах.
Крім того, за минулу добу правоохоронцями вилучено з незаконного обігу: 19 набоїв калібру 7,62 мм, 2 набої калібру 5,45 мм, 423 гр марихуани, 910 кущів коноплі та 2 мл опію ацетильованого.
Нагадаємо, військовою контррозвідкою Об’єднаних сил викрито та затримано бойовика “2-го армійського корпусу “ЛНР”.