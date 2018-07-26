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Минулої доби на Донбасі затримали чотирьох осіб за підозрою у співпраці з "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Минулої доби в Донецькій області військовослужбовці Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил затримали чотирьох громадян за підозрою у співпраці з так званою "Донецькою народною республікою". Про це на брифінгу повідомив представник прес-центру ООС Анатолій Стельмах, передає УНН.

"Затримання осіб відбулися на блокпостах поблизу Валер’янівки, Благодатного, Зорі та Маріуполя Донецької області. Громадян було передано співробітникам Національної поліції. Проводяться слідчі дії", - повідомив Стельмах.

Крім того, за минулу добу правоохоронцями вилучено з незаконного обігу: 19 набоїв калібру 7,62 мм, 2 набої калібру 5,45 мм, 423 гр марихуани, 910 кущів коноплі та 2 мл опію ацетильованого.

Нагадаємо, військовою контррозвідкою Об’єднаних сил викрито та затримано бойовика “2-го армійського корпусу “ЛНР”.

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