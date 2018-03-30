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За прошедшие сутки на Донбассе пострадали три военных

За прошедшие сутки на Донбассе пострадали три военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. За прошедшие сутки на Донбассе в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск двое защитников Украины были ранены, еще один военнослужащий получил боевое травмирования. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"В результате массивных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск двое защитников Украины были ранены, еще один военнослужащий получил боевое травмирования. Они были доставлены в медицинские учреждения, состояние здоровья одного из наших защитников тяжелое, еще двух военных удовлетворительное", - сообщил пресс-секретарь.

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По его словам, в целом прошедшие сутки зафиксировано 57 обстрелов украинских оборонных укреплений со стороны боевиков российско-оккупационных войск, 55 из них прицельные.

Напомним, очередное перемирие вступило в силу на Донбассе 30 марта. Вооруженные силы Украины готовы соблюдать неограниченный режим прекращения огня на Донбассе.

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