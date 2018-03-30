Минулої доби на Донбасі постраждало троє військових

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Минулої доби на Донбасі внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ двоє захисників України були поранені, ще один військовослужбовець отримав бойове травмування. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

“Внаслідок масивних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ двоє захисників України були поранені, ще один військовослужбовець отримав бойове травмування. Їх було доставлено до медичних закладів, стан здоров’я одного з наших захисників важкий, ще двох військових задовільний”, — повідомив речник.

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За його словами, загалом минулої доби зафіксовано 57 обстрілів українських оборонних укріплень з боку бойовиків російсько-окупаційних військ, 55 з них прицільні.

Нагадаємо, чергове перемир'я вступило в силу на Донбасі 30 березня. Збройні сили України готові дотримуватись необмеженого режиму припинення вогню на Донбасі.

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