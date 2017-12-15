В прошлом году в ДТП погибло в 4 раза больше украинцев, чем в АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. За прошлый год в зоне проведения антитеррористической операции погибло в четыре раза меньше украинских граждан, чем во время дорожно-транспортных происшествий. Об этом во время пресс-конференции сказал начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков, передает корреспондент УНН.
"За 11 месяцев 2017 года произошло 146 тысяч дорожно-транспортных происшествий, из них 24 тысячи - с пострадавшими. Но, к сожалению, в этих происшествиях погибло 3058 граждан", - отметил он.
По словам Е.Жукова, количество жертв ДТП в Украине превышает количество погибших в зоне проведения АТО.
"За 2016 в зоне проведения АТО погибло 763 наших защитника. В то же время в мирных городах на наших дорогах погибло в 4 раза больше граждан. Ежедневно в ДТП в среднем гибнет 8 человек", - добавил начальник департамента патрульной полиции.
По его словам, это говорит о том, что некоторые пренебрегают правилами дорожного движения и сознательно их нарушают.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины согласовал ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения.