Минулого року в ДТП загинуло в 4 рази більше українців, ніж в АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. За минулий рік в зоні проведення антитерористичної операції загинуло вчетверо менше українських громадян, аніж під час дорожньо-транспортних пригод. Про це під час прес-конференції сказав начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков, передає кореспондент УНН.
“За 11 місяців 2017 року сталося 146 тисяч дорожньо-транспортних пригод, з них 24 тисячі — із постраждалими. Але, на жаль, у цих пригодах загинуло 3058 громадян”, — зазначив він.
За словами Є.Жукова, кількість жертв ДТП в Україні перевищує кількість загиблих в зоні проведення АТО.
“За 2016 рік в зоні проведення АТО загинуло 763 наших захисники. У той же час в мирних містах на наших дорогах загинуло в 4 рази більше громадян. Щодня у ДТП в середньому гине 8 людей”, — додав начальник департаменту патрульної поліції.
За його словами, це говорить про те, що дехто нехтує правилами дорожнього руху, і свідомо їх порушує.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України погодив посилення покарання за порушення правил дорожнього руху.