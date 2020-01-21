В прошлом году в мире были убиты 56 журналистов - ЮНЕСКО

"Обсерватория ЮНЕСКО по убийствам журналистов зарегистрировала 56 случаев смерти журналистов в 2019 году по сравнению с 99 в 2018 году. Это самый низкий показатель за более чем десять лет. В общей сложности ЮНЕСКО зафиксировала 894 убийства журналистов в течение десятилетия с 2010 по 2019 год, что в среднем составляет почти 90 убийств в год", - говорится в сообщении.

Так, журналистов убивают по всему миру, однако наиболее высокий показатель зафиксирован в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где было убито 22 журналиста. За ними следуют страны Азиатско-Тихоокеанского региона и арабские государства, на которые приходится 15 и 10 таких случаев, соответственно.

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Также сообщается, что большинство журналистов были убиты за пределами зон конфликтов.

"Данные показывают, что журналисты не только подвергаются экстремальным рискам при освещении насильственных конфликтов, но также становятся жертвами преследований по причине своих расследований преступлений, коррупции, а также местной политики, часто в своих родных городах", - пишут в отчете ЮНЕСКО.

Отметим, что почти две трети (61%) таких случаев в 2019 году приходится на страны, не затронутые вооруженными конфликтами. В связи с этим, наблюдается тенденция роста числа посягательств на свободу печати и журналисты все чаще подвергаются физическим нападениям и словесным нападкам во время выполнения своей работы.

"Последние годы отмечаются ростом числа случаев тюремного заключения, похищений и физического насилия в отношении журналистов на фоне враждебной по отношению к средствам массовой информации риторики. В частности, женщины-журналисты часто становятся жертвами преследований в Интернете и насилия по признаку пола", - отмечают в сообщении.

Напомним, что в Украине планируют ввести некоторые изменения относительно статуса журналиста.