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В Украине больше всего нарушают права пенсионеров, журналистов и крымских татар - отчет Human Rights Watch

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 января. УНН. Главная угроза для прав человека и свободы слова в мире в прошлом году поступает от властей Китая, заявил руководитель американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот во время презентации доклада о соблюдении прав человека в 2019 году. Отчет анализирует ситуацию с защитой прав человека в 100 странах мира. Среди других угроз в мире назвали противоправные действия правительств Сирии, России, Йемена, Саудовской Аравии. Об этом сообщает УНН опираясь на данные издания Голос Америки и отчет HRW по 2019 год.

В Украине больше всего нарушают права пенсионеров, журналистов и крымских татар - отчет Human Rights Watch

Относительно ситуации в мире, правозащитники в своем ежегодном докладе отметили, что в Китае создана “масштабная система слежения”, нацеленная на то, чтобы “установить тотальный контроль над обществом”.

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Правозащитники раскритиковали и США за то, что страна “отказалась от постоянной защиты прав человека”.

Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот рассказал: “При президенте Трампе американское правительство потеряло репутацию защитника прав человека. Правительство пытается выступать за права человека в Иране или Венесуэле, но делает это выборочно, только когда права человека нарушают враждебные США режимы.

В других случаях Трамп принимает в свои объятия одного автократа за другим. Прекрасным примером является Путин. Но этот список можно продолжить — Эрдоган в Турции, Сиси в Египте, Дутерте на Филиппинах и так далее. Когда президент США принимает этих автократов, другим ветвям власти, которые хотели бы защищать права человека, сложно это делать. Государственный департамент может выступить с заявлением, Министерство финансов может ввести санкции, Конгресс может принять резолюцию, но все это менее действенное, из-за линии поведения президента Трампа”.

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Что касается Украины, то больше прав человека нарушаются на оккупированных территориях, в Крыму. Среди сфер деятельности, больше всего нарушений зафиксировано в журналистсткой работе, считают исследователи.

Среда для СМИ оставалась опасным в 2019 году, пишут правозащитники в докладе, который накануне презентовали в Организации Объединенных Наций.

Зафиксировано не менее 11 случаев избиения журналистов, одного журналиста убили. В документе вспоминают журналиста-расследователя Вадима Комарова, который умер летом прошлого года в результате травм головы после жестокого избиения неизвестными лицами.

“Журналисты получают угрозы, чувствуют преграды в работе, иногда со стороны органов власти. В частности имеет место повреждения их техники, ограничивается доступ журналистов на официальные мероприятия”, — говорится в докладе Human Rights Watch.

Отдельно указывается, что до сих пор не привлечены к ответственности причастные к убийствам на Майдане 2014 и к насилию в Одессе.

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На оккупированных территориях нарушаются права пенсионеров.

На востоке Украины в прошлом году зафиксировали значительное уменьшение количества жертв среди гражданского населения. Впрочем активные атаки на гражданские учреждения продолжаются.

Только за первые три месяца 2019 года втрое возросло количество обстрелов школ с обеих сторон военного конфликта, говорится в докладе. Всего за 6 лет военного конфликта в Украине убили 147 детей.

В оккупированном Крыму российские власти продолжают преследовать крымских татар.

Сообщается о преследовании на религиозной почве на подконтрольной правительству территории после создания Православной церкви Украины.

В Украине имели место “запугивания и угрозы в отношении членов Православной церкви Украины, в некоторых случаях полиция не реагировала на эти факты, а иногда была причастна к ним”, — говорится в документе.

“Служба безопасности Украины провела десятки рейдов на дома священников или церкви, связанные с Русской православной церковью”, — пишут исследователи, не уточняя причин этих рейдов.

Улучшилась ситуация с соблюдением прав меньшинств.

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В подтверждение этого исследователи назвали мирное проведение крупнейшего в истории Украины Марша равенства, в котором приняли участие около 8 тысяч человек. Улучшилась также работа полиции в вопросе защиты прав представителей меньшинств.

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