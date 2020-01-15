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HRW: з 2015 року Росія притягла до відповідальності щонайменше 63 кримських татар

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Російська влада окупованого Криму продовжує переслідувати кримських татар. З 2015 року щонайменше 63 кримських татар були притягнуті до відповідальності за сфабрикованими обвинуваченнями. Про це мовиться у доповіді Human Rights Watch, передає УНН.

“Тільки в березні (2019 року — ред.) російська влада заарештували 24 людини, більшість з яких була членами „Кримської солідарності“, групі правової і соціальної підтримки сімей заарештованих за політичними мотивами. Всі були звинувачені у зв’язку з Хізб ут-Тахрір, панісламістським рухом, забороненим в Росії як „терористична“ організація, але законним в Україні”, — зазначили у HRW.

Уточнюється, що при цьому ніхто з затриманих не був звинувачений в зв’язку з будь-яким актом насильства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Human Rights Watch закликали Україну не припиняти розслідування справ Майдану

“Російські силовики піддавали тортурам або жорстокому поводженню як мінімум чотирьох. У червні влада заарештувала вісім чоловік в Криму за аналогічними звинуваченнями”, — мовиться у повідомленні.​

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Раніше HRW звинуватила владу України в обмеженні прав і свобод.

Українські Національні Новини

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