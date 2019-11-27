У Human Rights Watch закликали Україну не припиняти розслідування справ Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) звернулась до влади України із закликом не зупиняти розслідування у справах Майдану. Про це пише УНН із посиланням на заяву HRW.
“Українській владі слід зробити кроки для забезпечення продовження розслідування і збереження результатів вже виконаної роботи у справах, пов’язаних з Майданом. Уряду слід встановити процедури, що дозволяють слідчим, які працювали у цих справах, продовжувати брати участь в розслідуванні. Сім’ям жертв злочинів, пов’язаних з Майданом, не слід так довго чекати відправлення правосуддя, щоб воно опинилося під загрозою з боку бюрократії”, — йдеться у повідомленні.
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Як раніше повідомляв УНН, з 20 листопада прокуратура втрачає повноваження розслідувати кримінальні провадження справ Майдану. Всі справи щодо злочинів проти активістів Революції гідності мають бути передані до ДБР, внаслідок чого всі поточні справи про злочини на Майдані 2013-2014 років були фактично припинені. Водночас жодному конкретному підрозділу ДБР не було доручено займатися розслідуваннями справ Майдану.
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Зокрема, через це, як зазначають правозахисники, оголосила голодування адвокат Євгенія Закревська, що займається справами Майдану.
Нагадаємо, 15 листопада Рада почала розглядати законопроєкт № 2116 про внесення змін до закону України “Про Державне бюро розслідувань” щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі правки. Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.