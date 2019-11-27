Профільний комітет ВР підтримав переведення до ДБР прокурорів у справах Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України підтримав нову редакцію поправки про переведення до Державного бюро розслідувань слідчих та прокурорів, які розслідували у ГПУ справи Майдану. Про це заявив голова комітету Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.
“Питання стосується переведення слідчих органів прокуратури, прокурорів, які проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво у справах Майдану до Державного бюро розслідування. Ми запропонували та підтримали правку № 318. Але виходить, що коли ми голосували за цю правку, мали на увазі, що закон мав бути прийнятий на минулому пленарному тижні та до 20 числа мав набрати чинності. Через те, ми розтягнули це питання (прийняття закону про оновлення ДБР —ред.) на 3 грудня, виникає необхідність уточнити дане питання. Тому цю правку треба відкоригувати”, — пояснив Монастирський.
У результаті за нову редакцію правки проголосувало більшість членів комітету, а саме 18.
Нагадаємо, адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування, вимагаючи прийняття Верховною Радою поправки, яка дозволить продовжити розслідування справ Майдану після втрати ГПУ слідчих функцій.