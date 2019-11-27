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Профильный комитет ВР поддержал перевод в ГБР прокуроров по делам Майдана

Профильный комитет ВР поддержал перевод в ГБР прокуроров по делам Майдана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины поддержал новую редакцию поправки о переводе в Государственное бюро расследований следователей и прокуроров, которые расследовали в ГПУ дела Майдана. Об этом заявил председатель комитета Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

"Вопрос касается перевода следственных органов, прокуроров, проводивших досудебное расследование или осуществлявших процессуальное руководство по делам Майдана в Государственный бюро расследований. Мы предложили и поддержали поправку № 318. Но получается, что когда мы голосовали за эту правку, имели в виду, что закон должен быть принят на прошлой пленарной неделе и до 20 числа должен был вступить в силу. Из-за того, что мы растянули этот вопрос (принятие закона об обновлении ГБР - ред.) на 3 декабря, возникает необходимость уточнить данный вопрос. Поэтому эту правку надо откорректировать", - пояснил Монастырский.

В результате за новую редакцию поправки проголосовало большинство членов комитета, а именно 18.

Напомним, адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку, требуя принятия Верховной Радой поправки, которая позволит продолжить расследование дел Майдана после потери ГПУ следственных функций.

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