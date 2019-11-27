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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 38435 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107595 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Human Rights Watch призвали Украину не прекращать расследование дел Майдана

В Human Rights Watch призвали Украину не прекращать расследование дел Майдана

Киев  •  УНН

 • 10320 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обратилась к властям Украины с призывом не останавливать расследование по делам Майдана. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление HRW.

“Украинским властям следует предпринять шаги для обеспечения продолжения расследования и сохранение результатов уже проделанной работы по делам, связанным с Майданом. Правительству следует установить процедуры, позволяющие следователям, что работали в этих делах, продолжать участвовать в расследовании. Семьям жертв преступлений, связанных с Майданом, не следует так долго ждать отправления правосудия, чтобы оно оказалось под угрозой со стороны бюрократии”, — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал УНН, с 20 ноября прокуратура теряет полномочия расследовать уголовные производства дел Майдана. Все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в ГБР, в результате чего все текущие дела о преступлениях на Майдане 2013-2014 годов были фактически прекращены. В то же время ни одному конкретному подразделению ГБР не было поручено заниматься расследованиями дел Майдана.

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В частности, поэтому, как отмечают правозащитники, объявила голодовку адвокат Евгения Закревская, занимающаяся делами Майдана.

Напомним, 15 ноября Совет начала рассматривать законопроект № 2116 о внесении изменений в закон Украины “О Государственном бюро расследований” по совершенствованию деятельности ГБР, но не успела рассмотреть все правки. Следующее пленарное заседание парламента запланировано на 3 декабря.

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