Рябошапка заявив, що інвентаризація справ Майдану на етапі завершення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що завершення інвентаризації матеріалів справ Майдану планується до 29 листопада. Про це він повідомив під час Комітету повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.
Рябошапка на питання, коли очікується фізична передача справ Майдану до Державного бюро розслідувань відповів, що йдеться про близько 14-15 тисяч томів.
“Інвентаризація наразі завершується. Ми плануємо на 29 листопада вийти на інвентаризацію цих матеріалів, речових доказів, і відповідно після цього ми зможемо фізично передавати ті провадження, які у нас залишилися”, — сказав Рябошапка.
Також, Рябошапка наголосив, що велика частина цих проваджень вже фізично передані.
“Всього передано 107 кримінальних проваджень. До Державного бюро розслідувань 55, до Національного антикорупційного бюро 35, до Національної поліції 16 та Служби безпеки України одне кримінальне провадження”, — розповів Рябошапка.
Також, він зазначив, що 15 слідчих та близько 20 прокурорів виявили бажання перейти до ДБР, аби продовжити роботу над справами Майдану.
Як раніше повідомляв УНН, з 20 листопада прокуратура втрачає повноваження розслідувати кримінальні провадження. Всі справи щодо злочинів проти активістів Революції гідності мають бути передані до ДБР.
Нагадаємо, 15 листопада Рада почала розглядати законопроєкт № 2116 про внесення змін до закону України “Про Державне бюро розслідувань” щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі правки. Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.