Розвідка США надасть приз у 5 мільйонів доларів тим, хто допоможе виявляти “діпфейки”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. З метою стимулювати розробку технологій здатних автоматично розпізнавати “діпфейки”, закон про Оборонний бюджет США (NDAA), підписаний президентом США Дональдом Трампом 20 грудня, передбачає проведення відповідного конкурсу в рамках Проектів з просунутого штучного інтелекту. Про це пише Голос Америки, передає УНН.
Приз у 5 мільйонів доларів може бути призначено одному, або декільком переможцям у конкурсі, який проводитиме служба Директора національної розвідки США.
В законі відзначається, що загрози створення та розповсюдження такої дезінформації насамперед походять від Росії та Китаю, а також міститься вимога до Директора національної розвідки США скласти звіт про можливості цих країн у маніпулюванні відео для створення “діпфейків”.
Законодавці також зобов‘язали виконавчу владу США інформувати Конгрес, якщо буде виявлено спроби використання “діпфейків” у виборчому процесі у США.
Закон про оборонний бюджет США на 2020 рік — перший законодавчий документ федерального рівня у США, в якому йдеться про “діпфейки”, пишуть американські ЗМІ.
Довідка УНН: Deepfake (Діпфейк) — методика синтезу зображення та заміщення обличчя або інших частин тіла людини шляхом машинного навчання. Вона використовується для поєднання і накладення існуючих зображень та відео на інші зображення або відеоролики, щоб зробити вигляд, що людина сказала щось таке, що вона ніколи не говорила.
Нагадаємо, Facebook планує виділити 10 млн доларів на технологію з розпізнавання фейкових облич.