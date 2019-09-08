Facebook планує виділити 10 млн доларів на технологію з розпізнавання фейкових облич
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Компанія та однойменна соціальна мережа Facebook планує виділити 10 мільйонів доларів на конкурс з розробки технології, що буде допомогати розпізнавати діпфейки на відео та зображеннях. Про це повідомляє УНН із посиланням на Tech Crunch.
Для розробки цієї технології планують створити спеціальний фонд Deepfake Detection Challenge. Учасники конкурсу отримуватимуть від фонду конкурсні гранти, завдяки яким повинна відбуватись розробка технології розпізнавання діпфейків.
Під час конкурсу учасники використовуватимуть публічну базу відео з акторами. Facebook пообіцяв не використовувати особисті дані користувачів соцмережі.
Розпочати конкурс планують вже в грудні цього року та підвести підсумки після березня 2020 року. Взяти участь можуть усі охочі. Зазначається, що переможцем стане той, чия робота зможе порівнити та оціити ефективність алгоритмів різних учасників.
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Довідка УНН: Deepfake (Діпфейк) — методика синтезу зображення та заміщення обличчя або інших частин тіла людини шляхом машинного навчання. Вона використовується для поєднання і накладення існуючих зображень та відео на вихідні зображення або відеоролики.
Нагадаємо, Європейська Комісія вивчає способи запровадження жорстких обмежень на використання технології розпізнавання обличчя, намагаючись витіснити приховане стеження за громадянами Європи.