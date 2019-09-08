Facebook планирует выделить 10 млн долларов на технологию по распознаванию фейковых лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Компания и одноименная социальная сеть Facebook планирует выделить 10 млн долларов на конкурс по разработке технологии, благодаря которой будет происходить распознавание дипфейков на видео и изображениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tech Crunch.
Для разработки этой технологии планируют создать специальный фонд Deepfake Detection Challenge. Участники конкурса будут получать от фонда конкурсные гранты, благодаря которым должна происходить разработка технологии распознавания дипфейков.
Во время конкурса участники будут использовать публичную базу видео с актерами. Facebook пообещал не использовать личные данные пользователей соцсети.
Начать конкурс планируют уже в декабре этого года и подвести итоги после марта 2020 года. Принять участие могут все желающие. Отмечается, что победителем станет тот, чья работа сможет поривниты и оцииты эффективность алгоритмов различных участников.
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Справка УНН: Deepfake (Дипфейк) — методика синтеза изображения и замещения лица или других частей тела человека путем машинного обучения. Она используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики.
Напомним, Европейская Комиссия изучает способы введения жестких ограничений на использование технологии распознавания лица, пытаясь вытеснить скрытое наблюдение за гражданами Европы.