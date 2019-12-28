Разведка США предоставит приз в 5 млн долларов тем, кто поможет определять "дипфейки"

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. С целью стимулировать разработку технологий способных автоматически распознавать “дипфейки”, закон об Оборонном бюджете США (NDAA), подписанный президентом США Дональдом Трампом 20 декабря, предусматривает проведение соответствующего конкурса в рамках Проектов с продвинутым искусственным интеллектом. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Приз в 5 млн долларов может быть назначен одному или нескольким победителям в конкурсе, который будет проводить служба директора национальной разведки США.

В законе отмечается, что угрозы создания и распространения такой дезинформации прежде всего исходят из России и Китая, а также содержится требование к Директору национальной разведки США составить отчет о возможностях этих стран в манипулировании видео для создания “дипфейков”.

Законодатели также обязали исполнительную власть США информировать Конгресс, если будут обнаружены попытки использования “дипфейков” в избирательном процессе в США.

Закон об оборонном бюджете США на 2020 год — первый законодательный документ федерального уровня в США, в котором говорится про “дипфейки”, пишут американские СМИ.

Справка УНН: Deepfake (Дипфейк) — методика синтеза изображения и замещения лиц или других частей тела человека путем машинного обучения. Она используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на другие изображения или видеоролики, чтобы сделать вид, что человек сказал что-то такое, что он никогда не говорил.

Напомним, Facebook планирует выделить 10 млн долларов на технологию по распознаванию фейковых лиц.

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