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Минулого року у світі було вбито 56 журналістів - ЮНЕСКО

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. У минулому році по всьому світу було убито 56 журналістів, що менше майже в два рази, ніж у 2018 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ЮНЕСКО.

Минулого року у світі було вбито 56 журналістів - ЮНЕСКО

"Обсерваторія ЮНЕСКО з убивств журналістів зареєструвала 56 випадків смерті журналістів в 2019 році в порівнянні з 99 випадками у 2018 році. Це найнижчий показник за більш ніж десять років. В цілому ЮНЕСКО зафіксувала 894 вбивства журналістів протягом десятиліття з 2010 по 2019 рік, що в середньому становить майже 90 вбивств на рік", - йдеться у повідомленні.

Так, журналістів вбивають по всьому світу, проте найбільш високий показник зафіксований в країнах Латинської Америки і Карибського басейну, де було вбито 22 журналіста. За ними слідують країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону і арабські держави, на які припадає 15 і 10 таких випадків, відповідно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні найбільше порушують права пенсіонерів, журналістів і кримських татар - звіт Human Rights Watch.

Також повідомляється, що більшість журналістів були вбиті за межами зон конфліктів.

"Дані показують, що журналісти не тільки піддаються екстремальним ризикам при висвітленні насильницьких конфліктів, але також стають жертвами переслідувань через свої розслідування злочинів, корупції, а також місцевої політики, часто в своїх рідних містах", - пишуть у звіті ЮНЕСКО.

Відзначимо, що майже дві третини (61%) таких випадків у 2019 році припадає на країни, де не відбуваються збройні конфлікти. У зв'язку з цим, спостерігається тенденція зростання числа зазіхань на свободу друку і журналісти все частіше піддаються фізичним нападам і словесним нападкам під час виконання своєї роботи.

"Останні роки відзначаються зростанням числа випадків тюремного ув'язнення, викрадень і фізичного насильства по відношенню до журналістів на тлі ворожої по відношенню до засобів масової інформації риторики. Зокрема, жінки-журналісти часто стають жертвами переслідувань в Інтернеті і насильства за ознакою статі", - відзначають у повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні планують ввести деякі зміни щодо статусу журналіста.

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