Минувшие сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских бойцов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 21 ноября 2017 года, в зоне проведения антитеррористической операции нет пострадавших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки погибших и раненых в зоне АТО нет", - заявил А.Лысенко.
Он также отметил, что всего за минувшие сутки было зафиксировано 9 обстрелов позиций сил АТО. Из них семь были зафиксированы на луганском направлении и еще два на донецком.
Боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение. Украинские военнослужащие трижды открывали огонь.
Как сообщал УНН, оперативная обстановка осложнилась на луганском направлении.