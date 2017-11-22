Минувшие сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских бойцов

"За прошедшие сутки погибших и раненых в зоне АТО нет", - заявил А.Лысенко.

Он также отметил, что всего за минувшие сутки было зафиксировано 9 обстрелов позиций сил АТО. Из них семь были зафиксированы на луганском направлении и еще два на донецком.

Боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение. Украинские военнослужащие трижды открывали огонь.

Как сообщал УНН, оперативная обстановка осложнилась на луганском направлении.