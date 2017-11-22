Минула доба в зоні АТО пройшла без втрат серед українських бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. За минулу добу, 21 листопада 2017 року, в зоні проведення антитерористичної операції немає постраждалих серед військовослужбовців Збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу загиблих і поранених в зоні АТО немає", - заявив А.Лисенко.
Він також зазначив, що всього за минулу добу було зафіксовано 9 обстрілів позицій сил АТО. З них сім було зафіксовано на луганському напрямку і ще два на донецькому.
Бойовики застосовували заборонене мінськими угодами озброєння. Українські військовослужбовці тричі відкривали вогонь у відповідь.
Як повідомляв УНН, оперативна обстановка ускладнилася на луганському напрямку.