Минцифры хочет в течение месяца ввести должность CDTO во всех министерствах

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 33088 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 78403 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101642 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127925 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128626 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 171873 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121655 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157188 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104923 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103064 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 14:27 • 113746 просмотра
Актуальное
Минцифры хочет в течение месяца ввести должность CDTO во всех министерствах

Минцифры хочет в течение месяца ввести должность CDTO во всех министерствах

Киев  •  УНН

 • 16388 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В правительстве хотят ввести руководителя цифровой трансформации - CDTO - в каждом министерстве в течение месяца. Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дия", передает корреспондент УНН.

"Мы несколько недель назад приняли постановление, у нас был первый CDTO в Минздраве, также у нас появился первый CDTO в Харькове и первый CDTO в Херсонской области. На каждом уровне - министерство, город и областная администрация - у нас уже появился CDTO. Мы тестируем, смотрим на функциональные обязанности, как это работает и вносим коррективы. Планируем за следующий месяц ввести во всех министерствах такие должности, чтобы они работали. мы сейчас подбираем людей, HR-служба работает, мы проводим собеседования и работаем с министрами", - сказал министр.

Ранее сегодня Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в каждом государственном органе власти должен заработать CDTO.

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