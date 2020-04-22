Минцифры хочет в течение месяца ввести должность CDTO во всех министерствах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В правительстве хотят ввести руководителя цифровой трансформации - CDTO - в каждом министерстве в течение месяца. Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дия", передает корреспондент УНН.
"Мы несколько недель назад приняли постановление, у нас был первый CDTO в Минздраве, также у нас появился первый CDTO в Харькове и первый CDTO в Херсонской области. На каждом уровне - министерство, город и областная администрация - у нас уже появился CDTO. Мы тестируем, смотрим на функциональные обязанности, как это работает и вносим коррективы. Планируем за следующий месяц ввести во всех министерствах такие должности, чтобы они работали. мы сейчас подбираем людей, HR-служба работает, мы проводим собеседования и работаем с министрами", - сказал министр.
Ранее сегодня Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в каждом государственном органе власти должен заработать CDTO.