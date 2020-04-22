Шмигаль: ми створюємо посаду керівника цифрової трансформації в органах влади
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У кожному державному органі влади має запрацювати керівник цифрової трансформації або CDTO. Про це під час онлайн презентація цифрових паспортів у мобільному застосунку “Дія” заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Ще одне важливе введення – це введення посади CDTO, заступника з цифровізації в усіх державних органах. Коли ми говоримо про цифровізацію, дуже важливо забезпечити запровадження такої трансформації абсолютно на всіх рівнях влади, від міністерств до окремих місцевих адміністрацій. Для цього ми ініціювали і створюємо посаду керівник цифрової трансформації або CDTO. Поява таких людей в органах влади дозволить комплексно реалізувати проект Президента "Держава в смартфоні", - сказав Прем’єр.
Нагадаємо, про намір щодо створення нової посади заявляв в листопаді минулого року ще колишній прем’єр Олексій Гончарук.