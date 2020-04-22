Шмыгаль: мы создаем должность руководителя цифровой трансформации в органах власти
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В каждом государственном органе власти должен заработать руководитель цифровой трансформации или CDTO. Об этом во время онлайн презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дия" заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Еще один важный ввод - это введение должности CDTO, заместителя по цифровизации во всех государственных органах. Когда мы говорим о цифровизации, очень важно обеспечить внедрение такой трансформации абсолютно на всех уровнях власти, от министерств до отдельных местных администраций. Для этого мы инициировали и создаем должность руководителя цифровой трансформации или CDTO. Появление таких людей в органах власти позволит комплексно реализовать проект Президента "Государство в смартфоне", - сказал Премьер.
Напомним, о намерении по созданию новой должности заявлял в ноябре прошлого года еще бывший премьер Алексей Гончарук.