Мінцифри хоче протягом місяця запровадити посаду CDTO в усіх міністерствах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В уряді хочуть запровадити керівника цифрової трансформації – CDTO – в кожному міністерстві протягом місяця. Про це віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час онлайн-презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку "Дія", передає кореспондент УНН.
"Ми декілька тижнів тому прийняли постанову, у нас був перший CDTO в МОЗ, також у нас з’явився перший CDTO в Харкові і перший CDTO в Херсонській області. На кожному рівні – міністерство, місто і обласна адміністрація – у нас вже з’явився CDTO. Ми тестуємо, дивимось на функціональні обов’язки, як це працює і вносимо корективи. Плануємо за наступний місяць запровадити в усіх міністерствах такі посади, щоб вони працювали. Ми зараз підбираємо людей, HR-служба працює, ми проводимо співбесіди і працюємо з міністрами", - сказав міністр.
Раніше сьогодні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у кожному державному органі влади має запрацювати CDTO.