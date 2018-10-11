Минсоцполитики разъяснило, от чего будет зависеть размер пенсий украинцев

КИЕВ. 11 октября. УНН. Благодаря пенсионной реформе более 10 млн украинцев начали получать повышенные пенсии. Рост в среднем составило 35%. Хотя говорить о действительно достойные пенсии еще рано. Чего ожидать пенсионерам в будущем, от чего будет зависеть размер выплат и как людям с неофициальным заработками обеспечить себе пенсию рассказал в интервью УНН автор пенсионной реформы, заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

На сколько эффективна реформа пенсионной системы в Украине? Как вы оцениваете ее первые результаты?

Мы получили ожидаемый результат. Главное - это то, что 10,2 млн пенсионеров получили повышение пенсии. У кого-то оно больше, у кого меньше. Ведь повышение и сам размер пенсии зависит от показателей стажа и заработной платы каждого человека.

Это первые шаги, через 2-3 года мы более или менее стабилизируемся и достигнем равных условий для всех. Я думаю, что этот шаг довольно мощный и, на мой взгляд, повышение пенсии в среднем на 35% - это весьма существенно, как для того финансового состояния государства, который является на сегодняшний день.

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Сколько еще этапов повышения пенсий в рамках реформы запланировано? Когда они пройдут?

С 2019 году в нас запускается механизм ежегодной индексации пенсии. Это значит, что каждый год пенсия будет повышаться в зависимости от роста средней заработной платы.

Сейчас мы провели осовременивание, мы привели все ранее назначенные пенсии к показателю средней заработной платы.

Механизм, по-моему, финансово достаточно мощный. Потому что 50% инфляции плюс 50% роста средней заработной платы - это будет выше инфляции и ближе к росту средней зарплаты.

При этом, этот механизм не является единственным. Законом предусмотрено также повышение пенсий при росте прожиточного минимума. Кроме того, есть механизм, который предусматривает, что минимальная пенсия лиц, имеющих страховой стаж 30-35 лет (женщины и мужчины соответственно), не может быть меньше 40% минимальной зарплаты. Именно поэтому при росте минимальной заработной платы происходит рост минимальной пенсии для указанной категории пенсионеров

Это как раз те механизмы, которые дают возможность всем категориям пенсионеров практически каждый год получать какое-то повышение.

Во Всемирном банке считают, что вводить накопительные пенсии с января 2019 рано, поскольку это может негативно повлиять на взносы в нынешней системе и создать дополнительные фискальные обязательства. Кроме того развитие финансовых инструментов в Украине является недостаточным. Готова, по вашему мнению, Украина до дальнейшего реформирования пенсионной системы?

Обычно для этого (введение накопительных пенсий, - ред.) нужно развитие определенных инструментов, обычно требуется достаточно существенное поднятие экономики. Накопительная система не может быть внедрена в момент падения экономики. Сейчас у нас падения нет. Есть небольшой рост. Поэтому, это не является препятствием.

В то же время, у нас слабо развит фондовый рынок, это, безусловно, проблема внедрения накопительной системы. Но с другой стороны, именно внедрение даст возможность для развития фондового рынка. Этот вопрос нужно рассматривать с двух сторон.

Сказать, что мы не готовы совсем, нельзя. Потому что какие-то элементы у нас есть, какие-то - еще не совсем готовы. И первый вопрос - это подготовка нормативной базы. Есть законопроект в Верховной Раде, есть законопроект, который готовится комиссией по ценным бумагам. Они предусматривают два различных подхода. И при подготовке нормативной базы запускать систему, я думаю, что имеет смысл. Но надо достаточно серьезно отработать все вопросы.

Кроме того, одним из элементов появления в Украине накопительных пенсий, мы видим запуск профессиональной пенсионной системы. И соответствующий законопроект мы будем скоро подавать на рассмотрение Кабинета министров.

Именно это может быть первым элементом, который даст возможность потом полноценно запустить накопительную систему.

Что именно предусматривает профессиональная пенсионная система?

Это перевод всех льготных пенсий на накопительную профессиональную систему. Человек, который работал во вредных условиях, будет выходить на пенсию раньше, но не за счет сегодняшней, на мой взгляд, отсталой системы, когда предприятие возмещает пенсию Пенсионному фонду, а за счет накопительной системы.

Ведь сегодня часто предприятию приходится возмещать пенсию за работника, который работал там 5-10-20 лет назад. Это безусловно негативный элемент, потому что это - нагрузка на предприятие. Кроме того, если человек работал на предприятии даже 10 лет назад, то нынешнее руководство ее могло в глаза не видать. Это, безусловно, дистимулирует предприятие возмещать эти средства.

И профессиональная система как раз решает эту проблему. Она позволяет запустить элемент накопления, который в будущем обеспечит достаточно действенную систему.

В Минсоцполитики разработали новый закон, который предлагает устранить уравниловку для военных пенсионеров. Как продвигается работа в этом направлении, есть какие-то сдвиги? Заручились ли вы поддержкой других силовых органов, кроме СБУ, в этом вопросе?

Полной поддержки еще нет, поэтому законопроект, еще не вносится в Верховную Раду. Но дискуссия продолжается.

Здесь подобная проблема в льготных пенсий. Потому что основной механизм, который сейчас действует, это то, что мы стараемся приравнять военного, который некогда был на службе, возможно даже в Советском Союзе, к тому военному, который служит на сегодняшний день и дать ему соответствующее денежное обеспечение.

Действующая система имеет огромные недостатки, ведь структура войск в корне изменилась. Очень часто приравнивание является спорным, очень часты жалобы на то, что не так приравняли, не до той должности, не к тем войскам. Например, в Советском Союзе были атомные корабли, и тогдашнего командира атомного корабля, даже не знаешь к кому его приравнять, потому что на сегодняшний подобного ничего у нас нет.

Это и есть суть проблемы. Мы предлагаем брать не должность, а то денежное обеспечение, которое реально получал военный, и приводить его к сегодняшнему дню по механизму, который действует в отношении гражданских пенсий. Он достаточно мощный и неплохо работает, и не только у нас, он действует во многих странах мира. Этот механизм как раз и предлагается применить.

Как это сделать, выписать детали - это все можно обсуждать, но мы должны по сути изменить ту старую схему, которая является несостоятельной на сегодня. Именно это и является основным предметом обсуждения.

По договоренности с МВФ дефицит Пенсионного фонда является фиксированным. Благодаря этому все дополнительные поступления направляются на повышение пенсий. Однако пенсионной реформой предусматривается уменьшение дефицита. Что произойдет с динамикой роста пенсий в этом случае?

Очень просто было бы все дополнительные поступления бросить на погашение дефицита. Но мы не пошли по этому пути. Дополнительные поступления, которые были в прошлом году и в этом году пошли на повышение пенсий. То, что мы сделали осовременивание пенсий, было сделано за счет увеличения поступлений по единому социальному взносу (ЕСВ). И дальше мы эту работу продолжаем. Именно механизм, который мы заложили для осовременивания пенсий (50% плюс 50%) позволяет, с одной стороны, использовать те ресурсы, которые дополнительно поступают, с другой стороны, в перспективе избавиться от этого дефицита. По расчетам это, возможно где-то в 2021-2022 году. Но, конечно, будет зависеть от динамики поступления и рост ЕСВ.

Но основным вопросом в этом является то, что солидарная система должна быть обеспечена финансово. Пенсии должны платиться из тех взносов, которые поступают. Понятно, что для этого нужно сделать достаточно много. Надо легализироваться. Потому что не секрет, что большая часть экономики в тени. И эта тень - это наши пенсии. Чем больше мы выйдем из тени, тем большую пенсию будут получать наши пенсионеры.

Как планируется урегулировать вопрос с выплатой пенсий людям, которые остались на оккупированных территориях, в том числе с учетом решения Верховного суда? Что для этого уже делается?

Мы отрабатываем механизм. Готовится новый порядок на основе решения суда. Суд постановил, что незаконным является проведение проверок и дополнительный контроль.

С другой стороны, основная проблема в том, что мы не можем платить пенсии на оккупированных территориях. Доступа туда нет абсолютно. Банковская система не работает, органов Пенсионного фонда там нет, мы не знаем, эти люди живы или нет, то есть связи абсолютно нет.

Наша основная задача - это выплата пенсий непосредственно человеку. Если мы будем платить его представителю, или по доверенности любому, то есть риск того, что человек эти деньги не получит. Поэтому мы и ставим задачу - выплата непосредственно людям, именно с этим и связан контроль. Мы должны контролировать находится ли человек на подконтрольной территории, и сам ли получает пенсию. Потому что есть очень много случаев, когда по решению судов выплачивается через представителя и мы уже сейчас обнаруживаем случаи, пенсия выплачивается даже боевикам.

Соответственно, мы будем проводить все меры для того, чтобы этого не было и чтобы человек получал пенсию. С другой стороны, мы делаем все, чтобы у перемещенных лиц не было никаких проблем с получением пенсии.

Для этого мы упростили проверки: человек уже может не обращаться в Пенсионный фонд или орган соцзащиты, он будет получать пенсию в Ощадбанке, который будет проводить идентификацию человека и сообщать нам. Мы упрощаем механизм этого получения, но в отношении тех людей, которые перемещаются на неподконтрольную территорию, мы должны контролировать есть ли они, получают ли они пенсию.

Как продвигается работа министерства по повышению пенсий людям с большим страховым стажем и зарплатой?

У нас уже есть определенные наработки, вопрос изучается. Однако суть проблемы, не в том, что у нас несправедливая система. У нас пенсия зависит от показателей страхового стажа и размера заработной платы.

Если, например один человек отработал 40 лет и платил взносы на уровне средней заработной платы, а другой проработал 20 лет и платил на уровне двух средних, то получается, что они заплатили одинаковые взносы и наша система предполагает, что они получат одинаковую пенсию.

С другой стороны, человек, который работал 40 лет, он все-таки 40 лет отработал, и есть бюджетники, есть колхозники, которые всегда получали достаточно небольшую зарплату. Именно поэтому в некоторых странах мира есть определенные элементы, которые увеличивают в пенсии роль страхового стажа. Именно эти элементы мы отрабатываем.

У нас и сейчас есть такой элемент - надбавка за сверхнормативный стаж. Но она, возможно, недостаточно существенна. Мы как раз работаем над теми вопросами, чтобы их роль усилить. И для тех, кто работал дольше, возможно, даже при небольшой заработной плате, должна быть какая пропорционально большая пенсия. Но она должна быть обоснована, потому что тогда нарушится основной баланс. Это надо делать очень осторожно.

Может повториться ситуация с задержкой по выплате пенсий? Какие результаты проведения расследования?

В связи с тем, что проводится расследование, я не буду комментировать эти вопросы, называть те или иные причины.

Другой вопрос, что одной из неоспоримых задач Пенсионного фонда является выплата пенсий согласно графику. Для каждого человека установлены определенные даты, и человек в эти даты постоянно получает пенсию.

То, чтобы был сбой, я думаю, что этот вопрос большей степени организационного плана. И сейчас сделано все для того, чтобы даже не было возможности нарушения сроков выплаты.

Как происходит повышение пенсий работающих пенсионеров и есть какие-то особенности при назначении им субсидий?

Для работающих пенсионеров повышение производится на общих основаниях. Единственный вопрос, который в связи с тем, что человек работает, он в течение работы платит страховые взносы, и соответственно, этот страховой стаж, который он еще дополнительно нарабатывает, увеличивает его пенсию. Каждые два года человек может увеличить себе пенсию добавив страховой стаж. При этом человек может выбирать: или он добавляет год стажа, или может учесть большую заработную плату (если больше). Но чаще всего, человек, который выходит на пенсию, имеет более низкооплачиваемую работу, и зарплата, наоборот может уменьшить уровень пенсии. Именно поэтому можно добавить только стаж.

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У нас работающие пенсионеры в таких же условиях, как и все остальные.

Субсидия работающим пенсионерам также назначается на общих основаниях. При этом в доход учитывается и зарплата, и пенсия.

Могут ли люди, которые работают неофициально, претендовать на пенсию? Какие пути решения этой проблемы?

Решить проблему, прежде всего, можно, если работать официально. Но в целом, чтобы привлечь этих людей к системе социального страхования, предусмотрено много вариантов.

Если человек самостоятельно работает и он не охвачен социальным страхованием, то он может заключить договор добровольного страхования. И платить взносы на общих основаниях, на равных условиях со всеми.

Много у нас есть людей, которые работают за рубежом. Со многими странами есть договора, предусматривающие, что человек страхуется в той стране, где он работает, а страна доплачивает свою часть пенсии. Есть договоры, по которым страна признает стаж другой страны, в основном это договоры со странами СНГ.

Кроме того, для людей, которые работают в нашем учреждении, которое находится за границей, и не являются плательщиками ни там, ни в Украине, предполагается, что это учреждение может перечислять взносы в наш Пенсионный фонд.

Также, если стажа не хватает, надо его увеличить, то за периоды когда человек не был застрахован, он может единовременно доплатить.

Минимальный страховой стаж, дающий право на пенсию - это 15 лет. Он остается неизменным достаточно долгое время.

Его можно купить все?

Я рекомендую дсоставлять договор добровольного страхования и плата не будет слишком ощутимой. Потому, что если покупать, то надо заплатить большую сумму единовременно, а когда составляется договор добровольного страхования, то за весь период неофициальной работы человек постоянно платит, это происходит довольно просто.

Такой договор заключается с Государственной фискальной службой, ведь она собирает ЕСВ. Следует отметить, что взносы - это не налогообложение, пенсия - это отложенная заработная плата. То есть взносы которые платятся, это доход, которые вы получаете позже. Налог - это безвозвратный платеж, а взносы - ты платишь и тебе в будущем что-то возвращается.

Главный вопрос - человек должен думать о своей пенсии смолоду. Он должен быть застрахован. Но это вопрос не только пенсий, ведь в течение работы человек страхуется по больничному, по занятости. Сегодня он заболел, завтра - потерял работу, а послезавтра - вышел на пенсию: во всех этих случаях он защищен.