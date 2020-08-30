Минск: на протест вышли десятки тысяч людей, к резиденции Лукашенко пригнали БТР
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Несколько БТР приехали во дворец Независимости в Минске, куда направлялись протестующие, передает УНН со ссылкой на TUT.BY.
"Минимум 10 единиц тяжелой боевой техники, вероятно БТР-80, стянули во Дворец независимости", - пишет портал.
Сообщается также, что возле Дворца независимости собрались десятки тысяч протестующих. Правоохранители предупреждают, что участники акций нарушают законодательство. Просят отойти, чтобы по отношению к ним не применяли спецсредства.
Как пишет портал, в какой-то момент присутствующие зажгли фонарики телефонов и свечи и кричат: "Саша, задувай!".
Стоит отметить, сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает День рождения.
"Люди принесли игрушечные автозаки и вертолеты, тапки, шарики с надписями, плакаты, цветы, они все это сложили на асфальте. Ранее у забора возле Дворца оставили черный гроб, на котором лежали цветы. Люди также принесли большого картонного таракана", - сообщает портал.
Как сообщал УНН, в воскресенье минчане и жители других крупных городов собрались на Марш мира и независимости.