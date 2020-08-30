Мінськ: на протест вийшли десятки тисяч людей, до резиденції Лукашенка пригнали БТР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Кілька БТР приїхали до палацу Незалежності в Мінську, куди прямували учасники протесту, передає УНН з посиланням на TUT.BY.
"Мінімум 10 одиниць важкої бойової техніки, імовірно БТР-80, стягнули до Палацу незалежності", - пише портал.
Повідомляється також, що біля Палацу незалежності зібралися десятки тисяч протестувальників. Правоохоронці попереджають, що учасники акцій порушують законодавство. Просять відійти, щоб по відношенню до них не застосовували спецзасоби.
Як пише портал, в якийсь момент присутні запалили ліхтарики телефонів і свічки і кричать: "Саша, задувай!".
Варто відзначити, сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко святкує День народження.
"Люди принесли іграшкові автозаки і вертольоти, тапки, кульки з написами, плакати, квіти, вони все це склали на асфальті. Раніше у огорожі біля Палацу залишили чорну труну, на якому лежали квіти. Люди також принесли великого картонного таргана", - повідомляє портал.
Як повідомляв УНН, в неділю мінчани і жителі інших великих міст зібралися на Марш миру і незалежності.