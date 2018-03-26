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Минприроды лишило лицензии еще трех утилизаторов опасных отходов

Минприроды лишило лицензии еще трех утилизаторов опасных отходов

Киев  •  УНН

 • 15581 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В марте этого года Министерство экологии и природных ресурсов аннулировало лицензию на обращение с опасными отходами трем предприятиям. Об этом говорится на сайте министерства, передает УНН.

Сообщается, что 1 марта Министерство лишило права собирать, хранить и утилизировать опасные отходы ПП "ЕКОГИДРОТЕХ" и ООО "Эко Защита-Украина" (сбор и хранение опасных отходов).

А 19 марта Минприроды аннулировало лицензию на сбор, перевозку и хранение опасных отходов предпринимателю Соколовскому Олегу Николаевичу.

Также, в марте Минприроды отказало в выдаче лицензии на обращение с ядохимикатами четырем предприятиям: ООО "Втормаг", ООО "А-Энерго", ООО "ПРОМСНАБ-НИКОЛАЕВ" и Хмельницкому областному противотуберкулезному диспансеру.

Вместе с тем, в марте лицензию на обращение с опасными отходами получили ЧП "Полимет" и ООО "Укрекологистика".

Ранее сообщал УНН, что на рынке утилизации опасных отходов экологи фиксируют коллапс. По их словам, за время действия моратория на проверки бизнеса и отсутствие надзора со стороны профильного министерства, большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо реального обезвреживания ядохимикатов разбрасывают их по оврагам и лесополосам страны.

С 2018 года Минприроды выведено из-под действия моратория и разрешено проводить проверки. Эковедомство в этом году планирует проверить 130 утилизаторов опасных отходов.

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