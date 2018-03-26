Мінприроди позбавило ліцензії ще трьох утилізаторів небезпечних відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У березні цього року Міністерство екології та природних ресурсів анулювало ліцензію на поводження з небезпечними відходами трьом підприємствам. Про це йдеться на сайті міністерства, передає УНН.
Повідомляється, що 1 березня Міністерство позбавило права збирати, зберігати та утилізувати небезпечні відходи ПП "ЕКОГІДРОТЕХ" та ТОВ "Еко Захист-Україна" (збирання та зберігання небезпечних відходів).
А 19 березня Мінприроди анулювало ліцензію на збирання, перевезення та зберігання небезпечних відходів підприємцю Соколовському Олегу Миколайовичу.
Також, у березні Мінприроди відмовило у видачі ліцензії на поводження із отрутохімікатами чотирьом підприємствам: ТОВ "Втормаг", ТОВ "А-Енерго", ТОВ "ПРОМСНАБ-МИКОЛАЇВ" та Хмельницькому обласному протитуберкульозному диспансеру.
Разом з тим, у березні ліцензію на поводження із небезпечними відходами отримали ПП "Полімет" та ТОВ "Укрекологістика".
Раніше УНН повідомляв, що на ринку утилізації небезпечних відходів екологи фіксують колапс. За їх словами, за час дії мораторію на перевірки бізнесу і відсутність нагляду з боку профільного міністерства, велика частина спецкомпаній перетворилася в безвідповідальних шахраїв, які замість реального знешкодження отрутохімікатів розкидають їх по ярах і лісосмугах країни.
З 2018 року Мінприроди виведено з-під дії мораторію та дозволено проводити перевірки. Ековідомство цього року планує перевірити 130 утилізаторів небезпечних відходів.