Минобразования запретило закрывать общежития на ночь

В сообщении говорится, что действующими законами Украины не предусмотрено какие-либо ограничения в отношении пользования студентами жильем в общежитиях в определенное время суток.

"Сообщаем о недопустимости установления временных ограничений доступа в общежития соискателей высшего образования. Дополнительно к указанному информируем о невозможности безосновательного выселения, привлечения к принудительным работам, в том числе дежурств, соискателей высшего образования-жителей общежитий и недопустимости необоснованного проникновения в комнаты общежитий", - говорится в письме.

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