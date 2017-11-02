Минобразования запретило закрывать общежития на ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Согласно закону "О высшем образовании" студенты высших учебных заведений в любое время суток имеют право на свободный доступ к общежитию, в котором живут. Об этом говорится в письме к общественной организации "Украинская ассоциация студентов", которое опубликовало Министерство образования и науки, передает УНН.
В сообщении говорится, что действующими законами Украины не предусмотрено какие-либо ограничения в отношении пользования студентами жильем в общежитиях в определенное время суток.
"Сообщаем о недопустимости установления временных ограничений доступа в общежития соискателей высшего образования. Дополнительно к указанному информируем о невозможности безосновательного выселения, привлечения к принудительным работам, в том числе дежурств, соискателей высшего образования-жителей общежитий и недопустимости необоснованного проникновения в комнаты общежитий", - говорится в письме.
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