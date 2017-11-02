Міносвіти заборонило закривати гуртожитки на ніч

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Відповідно до закону "Про вищу освіту" студенти вищих навчальних закладів у будь-який час доби мають право на вільний доступу до гуртожитку, у якому мешкають. Про це йдеться у листі до  Громадської організації "Українська асоціація студентів", яке опублікувало Міністерство освіти і науки, передає УНН.

В повідомленні йдеться про те, що чиними законами України не передбачено будь-яких обмежень стосовно користування студентами житлом у гуртожитках у певний час доби.

"Повідомляємо про неприпустимість встановлення тимчасових обмежень доступу до гуртожитків здобувачів вищої освіти. Додатково до зазначеного інформуємо про неможливість безпідставного виселення, залучення до примусових робіт, в тому числі чергувань, здобувачів вищої освіти-мешканців гуртожитків та неприпустимість необґрунтованого проникнення в кімнати гуртожитків", — йдеться в листі.

Українські Національні Новини

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