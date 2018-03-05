В Минобразования предлагает изменить правила приема детей в школу

В пресс-службе Минобразования сообщили, что над проектом Порядка работала рабочая группа с участием представителей местных органов власти, администрации школ, общественных организаций, представляющих интересы родительской общественности.

Проект документа описывает механизмы зачисления детей в начальную (1-4 класс), базовую (5-9 класс) и старшую (10-11 класс) школы.

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В частности, новый порядок зачисления в начальную школу основывается на принципах ее территориальной доступности. То есть каждая школа должна принять ребенка, который живет на территории ее обслуживания. Так гарантируется первоочередное право ребенка с этой территории учиться в государственной или коммунальной школе. Но, по желанию, родители могут отдать ребенка и в другую школу на свободные места. Закрепление за школами территории обслуживания относится к компетенции местных органов власти.

Итак, как отмечают в министерстве, понятие "конкурс в первый класс", которое уже много лет вызывает нарекания со стороны родительской общественности, уходит в прошлое.

Сейчас в проекте Порядка предусмотрено, что для зачисления детей в 1-й класс родители должны предоставить пакет документов, указанных в порядке, до 31 мая. При этом, присутствие ребенка при подаче заявления или в процессе его зачисления не является обязательным, не может быть потребовано работниками учебного заведения или быть условием зачисления.

Со своей стороны администрация школ и местные органы власти должны принять исчерпывающие меры для зачисления всех детей с территории обслуживания, а именно: открытие дополнительных классов, в частности, инклюзивных или специальных, или изменение организации образовательного процесса, в частности, введение сменности в обучении.

Приказ о зачислении всех детей в 1-й класс выдается не позднее 1 июня (первая, основная волна зачисления) и публикуется в учебном заведении и на его сайте (а в случае его отсутствия - на сайте органа, в сфере управления которого находится заведение образования).

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В случае значительного превышения количества поданных заявлений над возможностью заведения, зачисление будет происходить по критериям, описанным в порядке. По прогнозам экспертов, количество таких школ в Украине не будет превышать 0,5%.

Родители также имеют право подать документы на зачисление ребенка в другие школы (не по месту жительства) на свободные места. Информация о наличии таких мест размещается в заведении, на его сайте или сайте соответствующего органа управления образования в течение трех рабочих дней со дня их появления. Зачисление на свободные места происходит до 15 июня (вторая, дополнительная волна зачисления).

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В предложенном Порядке также подробно описаны механизмы зачисления и перевода учащихся в гимназии (5-9 класс) и лицеи (10-11 класс) и, кроме этого, условия и порядок отчисления обучающихся из учреждений среднего образования.

Все предложения, поступающие в Министерство во время общественного обсуждения, будут тщательно проработаны рабочей группой и предложены к включению в проект документа. Предложения и замечания можно присылать до 25 марта 2018 года на электронный адрес [email protected], сообщили в МОН.