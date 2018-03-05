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Міносвіти пропонує змінити правила прийому дітей до школи

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Міністерство освіти і науки України розмістило на сайті для публічного обговорення проект Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, пише УНН.

У прес-службі Міносвіти повідомили, що над проектом Порядку працювала робоча група за участі представників місцевих органів влади, адміністрації шкіл, громадських організацій, що представляють інтереси батьківської спільноти.

Проект документу описує механізми зарахування дітей до початкової (1-4 клас), базової (5-9 клас) та старшої (10-11 клас) школи.

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Зокрема, новий порядок зарахування до початкової школи ґрунтується на засадах її територіальної доступності. Тобто кожна школа має прийняти дитину, яка живе на території її обслуговування. Так гарантується першочергове право дитини з цієї території навчатися в державній чи комунальній школі. Але, за бажанням, батьки можуть віддати дитину й в іншу школу на вільні місця. Закріплення за школами території обслуговування належить до компетенції місцевих органів влади.
Отже, як зауважують у міністерстві, поняття “конкурс в перший клас”, яке вже багато років викликає нарікання з боку батьківської спільноти, відходить в минуле.

Наразі в проекті Порядку передбачено, що для зарахування дітей у 1-й клас батьки мають подати пакет документів, зазначених в Порядку, до 31 травня. При цьому, присутність дитини під час подання заяви чи в процесі її зарахування не є обов’язковою, не може вимагатися працівниками закладу освіти чи бути умовою зарахування.

Зі свого боку адміністрація шкіл та місцеві органи влади мають вжити вичерпних заходів для зарахування всіх дітей з території обслуговування, як-от: відкриття додаткових класів, зокрема, інклюзивних чи спеціальних, або зміна організації освітнього процесу, зокрема, запровадження змінності в навчанні.

Наказ про зарахування усіх дітей до 1-го класу видається не пізніше 1 червня (перша, основна хвиля зарахування) і оприлюднюється в закладі освіти та на його веб-сайті (а у разі його відсутності — на сайті органу, в сфері управління якого перебуває заклад освіти).

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У разі значного перевищення кількості поданих заяв над спроможністю закладу, зарахування відбуватиметься за критеріями, описаними в Порядку. За прогнозами експертів, кількість таких шкіл в Україні не перевищуватиме 0,5%.

Батьки також мають право подати документи на зарахування дитини в інші школи (не за місцем проживання) на вільні місця. Інформація про наявність таких місць розміщується в закладі, на його сайті або сайті відповідного органу управління освіти впродовж трьох робочих днів з дня їх появи. Зарахування на вільні місця відбувається до 15 червня (друга, додаткова хвиля зарахування).

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У запропонованому Порядку також докладно описані механізми зарахування та переведення учнів до гімназій (5-9 клас) та ліцеїв (10-11 клас) і, окрім цього, умови та порядок відрахування учнів із закладів середньої освіти.

Усі пропозиції, що надходитимуть до Міністерства під час громадського обговорення, будуть ретельно опрацьовані робочою групою та запропоновані до включення в проект документа. Пропозиції та зауваження можна надсилати до 25 березня 2018 року на електронну адресу [email protected], повідомили у МОН.

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