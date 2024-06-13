Министерство образования и науки Украины утвердило систему перезачета оценок из зарубежных школ. Это должно существенно упростить работу учителей. Об этом сообщает пресс-служба МОН Украины, пишет УНН.

Детали

Для перезачета результатов обучения, полученных учениками в школах за рубежом, МОН утвердило шкалу соотнесения систем оценивания разных стран и украинской 12-балльной системы. Таблицы с соотнесением моделей оценивания разных стран размещены по ссылке.

Раньше школы не имели четких шкал соответствия украинских и зарубежных оценок. Теперь же работа учителей несколько облегчится, а родители и ученики будут спокойны за свои результаты! - говорится в сообщении.

Сущность нововведения

Шкала соответствует системе оценивания разных стран и украинской 12-балльной. Ученики могут перезачитывать оценки по общим со страной пребывания предметам. Остальные предметы, такие как украинский язык, литература, история, они изучают по модифицированным (сокращенным) программам и проходят оценивание дистанционно.

Как это работает на практике?

Если ученик получил оценку хорошо по математике в Польше, по нашей шкале это - 8 баллов. Если же системы оценивания отличаются, рекомендуется выставлять оценку в пользу ребенка. В таблице представлены 25 стран, в частности США, Германия, Польша, Италия и Франция. Для остальных случаев есть общая таблица перевода оценок.

Перспективы для учеников

Новации помогут бесперебойно продолжить обучение в Украине после возвращения. Ученики могут сдать годовое оценивание перед новым учебным годом с перезачетом результатов из-за рубежа.

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