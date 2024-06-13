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Міносвіти затвердило систему перезарахування оцінок із закордонних шкіл: що відомо

Міносвіти затвердило систему перезарахування оцінок із закордонних шкіл: що відомо

Київ • УНН

 • 12468 перегляди

Міністерство освіти і науки України затвердило систему переведення оцінок з іноземних шкіл в українську 12-бальну систему оцінювання, що спрощує роботу вчителів та забезпечує плавний перехід для учнів, які повертаються з-за кордону.

Міністерство освіти і науки України затвердило систему перезарахування оцінок із закордонних шкіл. Це має суттєво спростити робота вчителів. Про це повідомляє пресслужба МОН України, пише УНН.

Деталі

Для перезарахування результатів навчання, здобутих учнями в школах за кордоном, МОН затвердило шкалу співвіднесення систем оцінювання різних країн та української 12-бальної системи. Таблиці зі співвіднесенням моделей оцінювання різних країн розміщено за покликанням.

Раніше школи не мали чітких шкал відповідності українських і закордонних оцінок. Тепер же робота вчителів дещо полегшиться, а батьки та учні будуть спокійні за свої результати!

- йдеться у повідомленні.

Сутність нововведення

Шкала увідповіднила системи оцінювання різних країн та українську 12-бальну. Учні можуть перезараховувати оцінки зі спільних із країною перебування предметів. Решту предметів, таких як українська мова, література, історія, вони вивчають за модифікованими (скороченими) програмами та проходять оцінювання дистанційно.

Як це працює на практиці?

Якщо учень отримав оцінку добре з математики в Польщі, за нашою шкалою це - 8 балів. Якщо ж системи оцінювання відрізняються, рекомендовано виставляти оцінку на користь дитини. У таблиці представлено 25 країн, зокрема США, Німеччину, Польщу, Італію та Францію. Для решти випадків є загальна таблиця переведення оцінок.

Перспективи для учнів

Новації допоможуть безперебійно продовжити навчання в Україні після повернення. Учні можуть скласти річне оцінювання перед новим навчальним роком із перезарахуванням результатів із-за кордону.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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