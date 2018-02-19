Минобороны: за сутки в зоне АТО получил ранения один украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В результате вражеских обстрелов ранен один наш защитник, он был доставлен в военно-медицинский госпиталь. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", - сообщил Д.Гуцуляк.
Всего за прошедшие сутки боевики совершили 10 обстрелов позиций сил АТО, из них 9 на луганском направлении и один - на донецком.
Как сообщал УНН, в зоне АТО военный случайно застрелил сослуживца.