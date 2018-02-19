Міноборони: за добу в зоні АТО отримав поранення один український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Внаслідок ворожих обстрілів поранений один наш захисник, його було доставлено до військово-медичного госпіталю. Стан його здоров’я оцінюється як задовільний”, — повідомив Д.Гуцуляк.
Всього протягом минулої доби бойовики здійснили 10 обстрілів позицій сил АТО, з них 9 на луганському напрямку та один — на донецькому.
Як повідомляв УНН, у зоні АТО військовий випадково застрелив товариша по службі.