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Минобороны выявило случаи злоупотреблений с "боевыми" выплатами на 123 миллиона

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Более 123 миллионов гривен дополнительного вознаграждения выплатили людям, которые не принимали участия в боевых действиях и не выполняли никаких боевых задач. Об этом сообщило 30 октября Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Минобороны выявило случаи злоупотреблений с "боевыми" выплатами на 123 миллиона

Цитата

“Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживают тех, кто под прямым огнем. Манипуляции выявляем, пробелы для злоупотреблений закрываем”, - отметил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

Детали

Служба внутреннего аудита Минобороны выборочно проверила примерно 40 воинских частей. Проверки показали, что некоторые командиры слишком свободно интерпретировали такие термины, как «боевые действия» и «боевые задачи», и выплачивали дополнительное вознаграждение по своему усмотрению.

Как отмечается, в одном из случаев военнослужащим понтонно-мостовой роты, которые выполняли задания в Киевской области уже через несколько месяцев после отступления россиян, почему-то выплатили ежемесячную доплату в 100 тысяч. Общая сумма выплат за период с сентября по декабрь 2022-го года, как указано, составила 6,5 миллиона гривен.

Командир другой воинской части издал приказ на выплату дополнительного вознаграждения военнослужащим, находившимся на должностях, где выполнение боевых задач не предусмотрено. В итоге Служба внутреннего аудита установила излишнее использование почти 60 миллионов гривен из бюджета.

Министерство обороны в настоящее время консультируется с Генеральным штабом ВСУ, чтобы восстановить справедливость. Предложение Минобороны - четко и однозначно определить сроки «участие в боевых действиях» и «боевое (специальное) задание». Поскольку размытость этих понятий позволяет платить 30 тысяч гривен премии тем, кто не выполняет никаких боевых задач (например, бухгалтерам, отделу кадров и т.д.), в том числе и за пределами зоны боевых действий.

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