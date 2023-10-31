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The Guardian

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Міноборони виявило випадки зловживань з "бойовими" виплатами на 123 мільйони

Київ • УНН

 • 33326 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Більше ніж 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували жодних бойових завдань. Про це повідомило 30 жовтня Міністерство оборони України, пише УНН.

Міноборони виявило випадки зловживань з "бойовими" виплатами на 123 мільйони

Цитата

“Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо”, - зазначив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Деталі

Служба внутрішнього аудиту Міноборони вибірково перевірила приблизно 40 військових частин. Перевірки виявили, що деякі командири занадто вільно тлумачили такі терміни, як «бойові дії» та «бойове завдання», і виплачували додаткову винагороду на свій розсуд.

Як зазначається, в одному з випадків військовослужбовцям понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області вже за кілька місяців після відступу росіян, чомусь виплатили щомісячну доплату у 100 тисяч. Загальна сума виплат за період з вересня до грудня 2022-го року, як вказано, становила 6,5 мільйони гривень.

Командир іншої військової частини видав наказ на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям, які перебували на посадах, де виконання бойових завдань не передбачене. У підсумку Служба внутрішнього аудиту встановила зайве використання майже 60 мільйонів гривень з бюджету.

Міністерство оборони наразі консультується з Генеральним штабом ЗСУ, щоб відновити справедливість. Пропозиція Міноборони - чітко й однозначно визначити терміни «участь у бойових діях» та «бойове (спеціальне) завдання». Оскільки розмитість цих понять дозволяє платити 30 тисяч гривень премії тим, хто не виконує жодних бойових завдань (наприклад, бухгалтерам, відділу кадрів тощо), зокрема й за межами зони бойових дій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДБР затримало військовослужбовця на хабарі від підлеглих за безперешкодне нарахування бойових виплат

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