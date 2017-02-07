Минобороны возобновило права на имущественный комплекс в Кропивницком

Согласно информации, 10.01.2017 Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд г. Кропивницкого поддержал позицию военной прокуратуры Кировоградского гарнизона Южного региона Украины о признании права собственности на целостный имущественный комплекс зданий и сооружений в Кропивницком за государством и истребование его в пользу Министерства обороны Украины.

Во исполнение указанного решения 24.01.2017 по заявлению прокурора отменена регистрация права собственности коммерческой структуры на указанное недвижимое имущество стоимостью свыше 1,6 млн грн и зарегистрировано право собственности на него за Министерством обороны Украины.

В прокуратуре также добавили, что в 2005 г. Целостный имущественный комплекс зданий и сооружений в г. Кропивницкий незаконно выбыл из государственной собственности путем использования разработанной схемы реализации имущества в обход действующего законодательства с использованием механизмов фиктивного банкротства государственного предприятия.

Как сообщал УНН, военная прокуратура вернула Минобороны более 800 га земли.