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Міноборони відновило права на майновий комплекс у Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Відновлено право власності Міністерства оборони України на майновий комплекс у м. Кропивницький. Про це поінформували у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України, повідомляє УНН.

Міноборони відновило права на майновий комплекс у Кропивницькому

Згідно з інформацією, 10.01.2017 Дніпропетровський апеляційний господарський суд м. Кропивницького підтримав позицію військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України щодо визнання права власності на цілісний майновий комплекс будівель і споруд у Кропивницькому за державою та витребування його на користь Міністерства оборони України.

На виконання зазначеного рішення 24.01.2017 за заявою прокурора скасовано реєстрацію права власності комерційної структури на зазначене нерухоме майно вартістю понад 1,6 млн грн та зареєстровано право власності на нього за Міністерством оборони України.

У прокуратурі також додали, що у 2005 р. цілісний майновий комплекс будівель і споруд у м. Кропивницький незаконно вибув з державної власності шляхом використання розробленої схеми реалізації майна в обхід чинного законодавства з використанням механізмів фіктивного банкрутства державного підприємства.

Як повідомляв УНН, військова прокуратура повернула Міноборони більше 800 га землі.

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