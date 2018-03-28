Минобороны Великобритании призвало Запад обновить концепцию сдерживания

Высокопоставленные находятся с визитом в Вашингтоне и проводят в эти дни переговоры в Пентагоне.

“Нам нужно продумать, что мы подразумеваем под запретом в современную эпоху. Сдерживание как принцип не менялось со времен холодной войны. Оно сводится к тому, чтобы гарантировать, что риски противнику от его потенциального воздействия перевешивают связанные с таким шагом потенциальные выгоды”, — сказал Мессенджер.

“В эпоху, когда есть стабильная ”серая зона“ действий того или иного государства, мы должны быть готовы реагировать и действовать. Это не обязательно означает, что нужно отвечать тем же самым вектором, по которому вас атаковали. Нужно быть в состоянии производить как эскалацию, так и деэскалацию. Нужно быть в состоянии использовать современные технологии”, — убежден британский военачальник.

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“И нам следует осознавать, что есть юридические и политические вопросы, связанные с тем состоянием, которое не дотягивает до войны. Мы привыкли к разграничению на войну и мир. Возможно, нам надо рассмотреть эту предпосылку, чтобы гарантировать, что мы не вступаем в боксерский матч, когда у нас одна рука привязана за спиной”, — считает генерал.

Со своей стороны Лавгроув, выполняющий функции первого заместителя главы военного ведомства Великобритании, подчеркнул, что, по мнению Лондона, НАТО нужно обсудить все нюансы, связанные с применением доктрины сдерживания в нынешних условиях. “Что мы пытаемся сделать, так это в действительности освежить детализированные дебаты по поводу запрета”, — заявил постоянный секретарь.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанной в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта по Великобритании присоединились еще 23 стран — страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов.

В МИД РФ пообещали ответить каждой стране на высылку российских дипломатов.