Минобороны Великобритании призвало Запад обновить концепцию сдерживания

ukru
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 20394 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 52829 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 91142 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106130 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114830 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120811 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132148 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146715 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148020 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 193177 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

10 марта, 06:29 • 109045 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 101156 просмотра
Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

10 марта, 08:29 • 76024 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 105002 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 54312 просмотра
публикации
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 20486 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 105002 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 178767 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 212394 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 219301 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 1753 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 47847 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 54312 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 101156 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 193182 просмотра
Актуальное
Минобороны Великобритании призвало Запад обновить концепцию сдерживания

Минобороны Великобритании призвало Запад обновить концепцию сдерживания

Киев  •  УНН

 • 15727 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Западу следует пересмотреть концепцию сдерживания, чтобы привести её в соответствие с реалиями сегодняшнего дня. Такое мнение высказали 27 марта в интервью небольшой группе журналистов постоянный секретарь министерства обороны Соединенного Королевства Стивен Лавгроув и заместитель начальника Штаба обороны британских ВС Гордон Мессенджер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Высокопоставленные находятся с визитом в Вашингтоне и проводят в эти дни переговоры в Пентагоне.

“Нам нужно продумать, что мы подразумеваем под запретом в современную эпоху. Сдерживание как принцип не менялось со времен холодной войны. Оно сводится к тому, чтобы гарантировать, что риски противнику от его потенциального воздействия перевешивают связанные с таким шагом потенциальные выгоды”, — сказал Мессенджер.

“В эпоху, когда есть стабильная ”серая зона“ действий того или иного государства, мы должны быть готовы реагировать и действовать. Это не обязательно означает, что нужно отвечать тем же самым вектором, по которому вас атаковали. Нужно быть в состоянии производить как эскалацию, так и деэскалацию. Нужно быть в состоянии использовать современные технологии”, — убежден британский военачальник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина хочет выйти на программу углубленного партнерства с НАТО

“И нам следует осознавать, что есть юридические и политические вопросы, связанные с тем состоянием, которое не дотягивает до войны. Мы привыкли к разграничению на войну и мир. Возможно, нам надо рассмотреть эту предпосылку, чтобы гарантировать, что мы не вступаем в боксерский матч, когда у нас одна рука привязана за спиной”, — считает генерал.

Со своей стороны Лавгроув, выполняющий функции первого заместителя главы военного ведомства Великобритании, подчеркнул, что, по мнению Лондона, НАТО нужно обсудить все нюансы, связанные с применением доктрины сдерживания в нынешних условиях. “Что мы пытаемся сделать, так это в действительности освежить детализированные дебаты по поводу запрета”, — заявил постоянный секретарь.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанной в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта по Великобритании присоединились еще 23 стран — страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов.

В МИД РФ пообещали ответить каждой стране на высылку российских дипломатов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы