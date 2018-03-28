Міноборони Великої Британії закликало Захід оновити концепцію стримування

Високопосадовці знаходяться з візитом у Вашингтоні і проводять у ці дні переговори у Пентагоні.

“Нам потрібно продумати, що ми маємо на увазі під забороною в сучасну епоху. Стримування як принцип не змінювалося з часів холодної війни. Воно зводиться до того, щоб гарантувати, що ризики противнику від його потенційної дії переважують пов’язані з таким кроком потенційні вигоди”, — сказав Мессенджер.

“В епоху, коли є стабільна ”сіра зона“ дій тієї чи іншої держави, ми повинні бути готовими реагувати і діяти. Це не обов’язково означає, що потрібно відповідати тим же самим вектором, за яким вас атакували. Потрібно бути у змозі виробляти як ескалацію, так і деескалацію. Потрібно бути у змозі використати сучасні технології”, - переконаний британський воєначальник.

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“І нам слід усвідомлювати, що є юридичні та політичні питання, пов’язані з тим станом, який не дотягує до війни. Ми звикли до розмежування на війну і мир. Можливо, нам треба розглянути цю передумову, щоб гарантувати, що ми не вступаємо в боксерський матч, коли у нас одна рука прив’язана за спиною”, - вважає генерал.

Зі свого боку Лавгроув, що виконує функції першого заступника глави військового відомства Великої Британії, підкреслив, що, на думку Лондона, НАТО потрібно обговорити всі нюанси, пов’язані із застосуванням доктрини стримування в нинішніх умовах. “Що ми намагаємося зробити, так це в дійсності освіжити деталізовані дебати з приводу заборони”, — заявив постійний секретар.

Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів. 26 березня до Британії приєдналися ще 23 країн - країни ЄС, Україна, США, Канада та Австралія, також виславши російських дипломатів.

У МЗС РФ пообіцяли відповісти кожній країні на висилку російських дипломатів.