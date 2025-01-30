В Украине усовершенствовали процедуру предоставления сведений об участии в боевых действиях

Процедура предоставления сведений об участии военнослужащих в боевых действиях усовершенствована. Отныне это будет происходить средствами Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ) и максимум в течение пяти дней с начала действия боевого распоряжения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что такие изменения предусмотрены приказом Минобороны Украины от 17 января № 28 "О порядке представления сведений в Единый государственный реестр ветеранов войны". Его целью является урегулирование выполнения требований законодательства в этой сфере.

Будут назначаться специальные уполномоченные лица в воинских частях, учреждениях и организациях, которые выполняют боевые задачи в районах ведения военных действий. Они обязаны вносить в ЕГРВО данные о военных, которые непосредственно участвуют в отпоре вооруженной агрессии рф, в течение пяти дней со дня начала боевого распоряжения, - объясняют в Минобороны.

Так, для внесения сведений в ЕГРВВ в отношении военнослужащих ВСУ, которые проходят военную службу в структурных подразделениях аппарата Минобороны, органах военного управления, воинских частях, высших военных учебных заведениях, учреждениях, непосредственно подчиненных Минобороны предусмотрен отдельный порядок. Это касается тех военных, которые были командированы в воинские части в районах ведения военных действий для выполнения специальных задач.

Таким образом уполномоченные лица определены приказом Минобороны от 20 декабря 2024 года № 851 "Об определении уполномоченных лиц для внесения сведений в электронный кабинет - составляющей Единого государственного реестра ветеранов войны".

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