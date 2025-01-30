В Україні удосконалили процедуру надання відомостей про участь у бойових діях

Процедуру надання відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях удосконалено. Відтепер це відбуватиметься засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) і щонайбільше протягом пʼяти днів від початку дії бойового розпорядження. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.

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Зазначається, що такі зміни передбачені наказом Міноборони України від 17 січня № 28 "Про порядок подання відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни". Його метою є врегулювання виконання вимог законодавства у цій сфері.

Будуть призначатися спеціальні уповноважені особи у військових частинах, установах та організаціях, які виконують бойові завдання в районах ведення воєнних дій. Вони зобов’язані вносити до ЄДРВВ дані про військових, які безпосередньо беруть участь у відсічі збройної агресії рф, протягом п’яти днів з дня початку бойового розпорядження, - пояснюють у Міноборони.

Так, для внесення відомостей до ЄДРВВ щодо військовослужбовців ЗСУ, які проходять військову службу у структурних підрозділах апарату Міноборони, органах військового управління, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, установах, безпосередньо підпорядкованих Міноборони передбачений окремий порядок. Це стосується тих військових, які були відряджені до військових частин у районах ведення воєнних дій для виконання спеціальних завдань.

Таким чином уповноважені особи визначені наказом Міноборони від 20 грудня 2024 року № 851 "Про визначення уповноважених осіб для внесення відомостей до електронного кабінету – складової Єдиного державного реєстру ветеранів війни".

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