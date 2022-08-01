Минобороны Турции: сегодня в 8:30 выйдет первое судно с зерном из Украины

Детали

Украинский порт, из которого последует первое судно с зерном и его название держат в секрете. Вчера турецкие чиновники сообщали, что первые суда из Украины прибудут в Турцию 3 августа.

Напомним

Украина, Организация Объединенных Наций, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщало, что первый корабль с украинским зерном может покинуть черноморский порт уже на этой неделе.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что соглашение по экспорту зерна может привести к возобновлению переговоров о прекращении огня между россией и Украиной.

Ukrayna limanlarından ilk gemi bugün saat 08.30’da hareket edecektir.#MSBpic.twitter.com/vi18ggoyAg