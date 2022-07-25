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Турция: соглашение по экспорту зерна может привести к прекращению огня между россией и Украиной

Турция: соглашение по экспорту зерна может привести к прекращению огня между россией и Украиной

Киев • УНН

 • 296421 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Соглашение по экспорту зерна может привести к возобновлению переговоров о прекращении огня между россией и Украиной, заявил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает УНН.

Цитата

«Я не хочу звучать здесь слишком оптимистично, но это соглашение о зерне действительно может заложить основы того доверия, о котором мы говорили ранее, что может привести к возобновлению переговоров о прекращении огня, обмена пленными, возможно, в конце концов к мирному соглашению», – сказал Калын в интервью CNN.

Детали

Калын отметил, что еще рано говорить о том, что может произойти, но отметил необходимость дальнейшего развития соглашения.

Калын призвал международное сообщество не просто поздравить с достижением соглашения, но и попытаться развить его «положительными действиями».

Что касается субботнего удара россии по порту Одессы, Калын сказал, что Турция находится в тесном контакте как с Москвой, так и с Киевом.

«...таких атак следует избегать, и мы будем очень внимательно следить за ними», — сказал он, добавив, что Анкара призвала все стороны соблюдать соглашение.

Калын сказал, что отгрузка зерна отвечает не только интересам россии, но и «интересам мировых рынков с точки зрения продовольственной безопасности».

Он добавил, что рассчитывает на то, что россия выполнит соглашение, добавив, что это «по крайней мере то, что мы слышим с их стороны».

«Мы надеемся, что первые корабли отправятся в плавание в ближайшие пару недель. Конечно, чем раньше, тем лучше. Но это зависит от того, насколько быстро российская и украинская стороны будут готовы приступить к отправке своих кораблей», - сказал он.

О разминировании портов в Черном море Калын сказал: «... Я понимаю, что они не хотят разминировать всю Одессу, опасаясь, что россияне попытаются войти...».

Калын добавил, что если Украина попросит помощи у Турции, Анкара готова помочь и очистить коридор, добавив: «…но похоже, что они справляются сами».

Добавим

Турция, ООН, россия и Украина подписали в пятницу соглашение об открытии трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного — для зерна, которое застряло на несколько месяцев из-за российско-украинской войны, которая продолжается уже шестой месяц.

Анкара, получившая международное признание за роль посредника, координировала свои действия с Москвой и Киевом, чтобы открыть коридор для возобновления мировых поставок зерна.

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