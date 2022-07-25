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Туреччина: угода щодо експорту зерна може призвести до припинення вогню між росією та Україною

Туреччина: угода щодо експорту зерна може призвести до припинення вогню між росією та Україною

Київ • УНН

 • 296424 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Угода щодо експорту зерна може призвести до поновлення переговорів про припинення вогню між росією та Україною, заявив у понеділок офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин, передає УНН.

Цитата

«Я не хочу звучати тут надто оптимістично, але ця угода про зерно насправді може закласти основи тієї довіри, про яку ми говорили раніше, що може призвести до відновлення переговорів про припинення вогню, обміну полоненими, можливо, зрештою до мирної угоди», - сказав Калин в інтерв'ю CNN.

Деталі

Калин зазначив, що ще зарано говорити про те, що може статися, але наголосив на необхідності подальшого розвитку угоди.

Калин закликав міжнародне співтовариство не просто привітати з досягненням угоди, а й спробувати розвинути її «позитивними діями».

Що стосується суботнього удару росії по порту Одеси, Калин сказав, що Туреччина перебуває в тісному контакті як з Москвою, так і з Києвом.

«...таких атак слід уникати, і ми дуже уважно слідкуватимемо за ними», — сказав він, додавши, що Анкара закликала всі сторони дотримуватися угоди.

Калин сказав, що відвантаження зерна відповідає не лише інтересам росії, а й «інтересам світових ринків із погляду продовольчої безпеки».

Він додав, що розраховує на те, що росія виконає угоду, додавши, що це «принаймні те, що ми чуємо з їхнього боку».

«Ми сподіваємося, що перші кораблі вирушать у плавання в найближчі пару тижнів. Звичайно, що раніше, тим краще. Але це залежить від того, наскільки швидко російська та українська сторони будуть готові розпочати відправку своїх кораблів», - сказав він.

Про розмінування портів у Чорному морі Калин сказав: «... Я розумію, що вони не хочуть розмінувати всю Одесу, побоюючись, що росіяни спробують увійти...».

Калин додав, що якщо Україна попросить допомоги у Туреччини, Анкара готова допомогти і очистити коридор, додавши: «…але схоже, що вони справляються самі».

Додамо

Туреччина, ООН, росія та Україна підписали у п'ятницю угоду про відкриття трьох українських портів — Одеси, Чорноморська та Південного — для зерна, яке застрягло на кілька місяців через російсько-українську війну, яка триває вже шостий місяць.

Анкара, яка отримала міжнародне визнання за роль посередника, координувала свої дії з Москвою та Києвом, щоб відкрити коридор для відновлення світових поставок зерна.

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